По территории Украины выпущено более 400 иранских дронов — Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. С момента первого применения иранских беспилотников "Shahed-136" в войне против Украины Россия выпустила по инфраструктуре страны уже более 400 дронов-камикадзе. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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В Командовании отметили, что в общей сложности более 400 иранских дронов было выпущено по территории Украины.
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“Большинство уничтожены Силами обороны. К сожалению, уничтожить все 100% этих беспилотников невозможно. Как крылатые ракеты, так и “Shahed-136” были созданы для того, чтобы преодолевать системы ПВО, поэтому единицы достигают целей”, — добавил Юрий Игнат.
Напомним
Два российских беспилотника типа "Гранат-3" ВСУ сбили над Черным морем в Одесской области.