По территории Украины выпущено более 400 иранских дронов — Игнат

Детали

В Командовании отметили, что в общей сложности более 400 иранских дронов было выпущено по территории Украины.

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“Большинство уничтожены Силами обороны. К сожалению, уничтожить все 100% этих беспилотников невозможно. Как крылатые ракеты, так и “Shahed-136” были созданы для того, чтобы преодолевать системы ПВО, поэтому единицы достигают целей”, — добавил Юрий Игнат.

Напомним

Два российских беспилотника типа "Гранат-3" ВСУ сбили над Черным морем в Одесской области.