По території України загалом випущено понад 400 іранських дронів — Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. З моменту першого застосування іранських безпілотників "Shahed-136" у війні проти України Росія випустила по інфраструктурі країни вже понад 400 дронів-камікадзе. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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У Командуванні зазначили, що загалом понад 400 іранських дронів було випущено по території України.
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“Більшість знищені Силами оборони. На жаль, знищити всі 100% цих безпілотників нереально. Як крилаті ракети, так і “Shahed-136” були створені для того, аби долати системи ППО, тому одиниці досягають цілей”, — додав Юрій Ігнат.
Нагадаємо
Два російських безпілотника типу "Гранат-3" ЗСУ збили над Чорним морем в Одеській області.