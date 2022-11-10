По території України загалом випущено понад 400 іранських дронів — Ігнат

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У Командуванні зазначили, що загалом понад 400 іранських дронів було випущено по території України.

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“Більшість знищені Силами оборони. На жаль, знищити всі 100% цих безпілотників нереально. Як крилаті ракети, так і “Shahed-136” були створені для того, аби долати системи ППО, тому одиниці досягають цілей”, — додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо

Два російських безпілотника типу "Гранат-3" ЗСУ збили над Чорним морем в Одеській області.