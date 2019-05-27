По США пронесся разрушительный торнадо, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. По Американскому штату Миссури пронесся мощный торнадо, оставив после себя полуразрушенные дома, горы искорёженных автомобилей и мусора. Об этом сообщает Еuronews, передает УНН.
Больше всего пострадала столица американского штата с 40-тысячным населением - Джефферсон-Сити. Многие здания получили серьёзные повреждения. С порезами и ушибами госпитализированы 20 человек, их жизни ничто не угрожает.
В то же время, именно с непогодой связывают гибель семи человек в цетральной части США.
Стоит отметить, что на обширной территории страны - от Техаса и западной части Оклахомы до Небраски - вот уже несколько дней идут проливные дожди, которые в ближайшее время не прекратятся. В этих районах сохраняется угроза наводнений и торнадо.
Напомним, 12 человек пострадали в результате мощного торнадо в Румынии.