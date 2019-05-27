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По США пронісся руйнівний торнадо, є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. По Американському штату Міссурі пронісся потужний торнадо, залишивши після себе напівзруйновані будинки, гори спотворених автомобілів і сміття. Про це повідомляє Еuronews, передає УНН.

Найбільше постраждала столиця американського штату з 40-тисячним населенням - Джефферсон-Сіті. Багато будинків отримали серйозні пошкодження. З порізами та забоями госпіталізовано 20 осіб, їх життю ніщо не загрожує.

У той же час, саме з негодою пов'язують загибель семи людей в цетральній частини США.

Варто зазначити, що на великій території країни - від Техасу і західної частини Оклахоми до Небраски - ось уже кілька днів йдуть проливні дощі, які найближчим часом не припиняться. У цих районах зберігається загроза повеней і торнадо.

Нагадаємо, 12 чоловік постраждали в результаті потужного торнадо в Румунії.

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