По США пронісся руйнівний торнадо, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. По Американському штату Міссурі пронісся потужний торнадо, залишивши після себе напівзруйновані будинки, гори спотворених автомобілів і сміття. Про це повідомляє Еuronews, передає УНН.
Найбільше постраждала столиця американського штату з 40-тисячним населенням - Джефферсон-Сіті. Багато будинків отримали серйозні пошкодження. З порізами та забоями госпіталізовано 20 осіб, їх життю ніщо не загрожує.
У той же час, саме з негодою пов'язують загибель семи людей в цетральній частини США.
Варто зазначити, що на великій території країни - від Техасу і західної частини Оклахоми до Небраски - ось уже кілька днів йдуть проливні дощі, які найближчим часом не припиняться. У цих районах зберігається загроза повеней і торнадо.
Нагадаємо, 12 чоловік постраждали в результаті потужного торнадо в Румунії.