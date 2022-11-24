По пограничью за неделю было 30 вражеских обстрелов из артиллерии и минометов - Громов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В течение недели российские оккупанты совершили по меньшей мере 30 артиллерийских и минометных обстрелов приграничных территорий, в том числе в районе 8 населенных пунктов Черниговской и 16 населенных пунктов Сумской областей. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
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«В течение недели подразделениями противника совершено по меньшей мере 30 артиллерийских и минометных обстрелов приграничных территорий, в том числе в районе 8 населенных пунктов Черниговской и 16 населенных пунктов Сумской областей», - рассказал Громов.
Также он отметил, что при этом противник упорно, почти ежедневно совершает обстрел населенных пунктов Гай и Каменская Слобода Черниговской области, а также Нововасиловка, Середина Буда, Кондратовка Сумской области.
Дополнение
Российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов пограничье Сумской и Черниговской областей. Под вражеским огнем оказались четыре громады.