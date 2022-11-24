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По пограничью за неделю было 30 вражеских обстрелов из артиллерии и минометов - Громов

Киев • УНН

 • 409904 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В течение недели российские оккупанты совершили по меньшей мере 30 артиллерийских и минометных обстрелов приграничных территорий, в том числе в районе 8 населенных пунктов Черниговской и 16 населенных пунктов Сумской областей. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает корреспондент УНН.

Цитата

«В течение недели подразделениями противника совершено по меньшей мере 30 артиллерийских и минометных обстрелов приграничных территорий, в том числе в районе 8 населенных пунктов Черниговской и 16 населенных пунктов Сумской областей», - рассказал Громов.

Также он отметил, что при этом противник упорно, почти ежедневно совершает обстрел населенных пунктов Гай и Каменская Слобода Черниговской области, а также Нововасиловка, Середина Буда, Кондратовка Сумской области.

Дополнение

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов пограничье Сумской и Черниговской областей. Под вражеским огнем оказались четыре громады.

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