росіяни обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів прикордоння Сумської і Чернігівської областей. Під ворожим вогнем опинилися чотири громади. Про це в Telegram повідомила Держприкордонслужба, передає УНН.
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"Ворог обстріляв прикордоння Сумської та Чернігівської області. Накривав із застосуванням ствольної артилерії та мінометів. Під ворожим вогнем опинилися 2 громади Сумщини й 2 громади Чернігівщини", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, вогонь вели з російських населених пунктів ніколаєво-дар'їно, зернове, погар, гудовка та чорноземний городок. Обійшлося без жертв.
Нагадаємо
23 листопада російські окупанти обстріляли три громади у Сумській області.