росіяни обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

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"Ворог обстріляв прикордоння Сумської та Чернігівської області. Накривав із застосуванням ствольної артилерії та мінометів. Під ворожим вогнем опинилися 2 громади Сумщини й 2 громади Чернігівщини", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, вогонь вели з російських населених пунктів ніколаєво-дар'їно, зернове, погар, гудовка та чорноземний городок. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо

23 листопада російські окупанти обстріляли три громади у Сумській області.