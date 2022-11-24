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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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росіяни обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

росіяни обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

Київ • УНН

 • 781359 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів прикордоння Сумської і Чернігівської областей. Під ворожим вогнем опинилися чотири громади. Про це в Telegram повідомила Держприкордонслужба, передає УНН.

Цитата

"Ворог обстріляв прикордоння Сумської та Чернігівської області. Накривав із застосуванням ствольної артилерії та мінометів. Під ворожим вогнем опинилися 2 громади Сумщини й 2 громади Чернігівщини", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, вогонь вели з російських населених пунктів ніколаєво-дар'їно, зернове, погар, гудовка та чорноземний городок. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо

23 листопада російські окупанти обстріляли три громади у Сумській області.

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