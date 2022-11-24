россияне обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей

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"Враг обстрелял пограничные Сумской и Черниговской области. Накрывал с применением ствольной артиллерии и минометов. Под вражеским огнем оказались 2 громады Сумской области и 2 громады Черниговской области", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, огонь вели из российских населенных пунктов николаево-дарьино, зерновое, погар, гудовка и черноземный городок. Обошлось без жертв.

Напомним

23 ноября российские оккупанты обстреляли три громады в Сумской области.