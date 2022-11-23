Окупанти обстріляли три громади у Сумській області
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький повідомив про обстріли в області. Сьогодні протягом дня ворог обстріляв Середино-Будську, Хотінську та Юнаківську громади, передає УНН.
Деталі
▪️ По Середино-Будській громаді росіяни били із САУ 120 мм калібру. Було 15 «прильотів» на прикордонні. Через обстріл пошкоджені два приватні будинки, господарча споруда та паркан.
▪️ Хотінську громаду армійці рф обстріляли з артилерії (5 «прильотів»). Без руйнувань.
▪️ По Юнаківській громаді з території росії було 5 «прильотів» з артилерії. Без постраждалих.
Ситуація з електропостачанням
В Сумській області та Сумах нині застосовані аварійні вимкнення. Сьогоднішні авіаатаки з росії завдали нових ударів по критичній інфраструктурі.
Енергетики працюють над відновленням живлення, аби якнайшвидше всі були зі світлом і теплом.
Додамо
Сьогодні під час масованої ракетної атаки рф українськими військовими було збито 51 із 70 ворожих крилатих ракет та 5 дронів-камікадзе.