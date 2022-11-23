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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29195 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти обстріляли три громади у Сумській області

Окупанти обстріляли три громади у Сумській області

Київ • УНН

 • 431216 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький повідомив про обстріли в області. Сьогодні протягом дня ворог обстріляв Середино-Будську, Хотінську та Юнаківську громади, передає УНН.

Деталі

▪️ По Середино-Будській громаді росіяни били із САУ 120 мм калібру. Було 15 «прильотів» на прикордонні. Через обстріл пошкоджені два приватні будинки, господарча споруда та паркан.

▪️ Хотінську громаду армійці рф обстріляли з артилерії (5 «прильотів»). Без руйнувань.

▪️ По Юнаківській громаді з території росії було 5 «прильотів» з артилерії. Без постраждалих.

Ситуація з електропостачанням

В Сумській області та Сумах нині застосовані аварійні вимкнення. Сьогоднішні авіаатаки з росії завдали нових ударів по критичній інфраструктурі. 

Енергетики працюють над відновленням живлення, аби якнайшвидше всі були зі світлом і теплом.

Додамо

Сьогодні під час масованої ракетної атаки рф українськими військовими було збито 51 із 70 ворожих крилатих ракет та 5 дронів-камікадзе.

Українські Національні Новини

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