Оккупанты обстреляли три общины в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Глава Сумской ОВА (ОДА) Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах в области. Сегодня в течение дня враг обстрелял Середино-Будскую, Хотинскую и Юнаковскую общины, передает УНН.
Детали
▪️ По Середино-Будской общине россияне били из САУ 120 мм калибра. Было 15 «прилетов» на пограничные. Из-за обстрелов повреждены два частных дома, хозяйственная постройка и забор.
▪️ Хотинскую общину армейцы рф обстреляли из артиллерии (5 «прилетов»). Без разрушений.
▪️ По Юнаковской общине с территории россии было 5 «прилетов» из артиллерии. Без пострадавших.
Ситуация с электроснабжением
В Сумской области и Сумах в настоящее время применены аварийные отключения. Сегодняшние авиаатаки из россии нанесли новые удары по критической инфраструктуре.
Энергетики работают над восстановлением питания, чтобы как можно быстрее все были со светом и теплом.
Добавим
Сегодня во время массированной ракетной атаки РФ украинскими военными было сбито 51 из 70 вражеских крылатых ракет и 5 дронов-камикадзе.