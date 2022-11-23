Оккупанты обстреляли три общины в Сумской области

Детали

▪️ По Середино-Будской общине россияне били из САУ 120 мм калибра. Было 15 «прилетов» на пограничные. Из-за обстрелов повреждены два частных дома, хозяйственная постройка и забор.

▪️ Хотинскую общину армейцы рф обстреляли из артиллерии (5 «прилетов»). Без разрушений.

▪️ По Юнаковской общине с территории россии было 5 «прилетов» из артиллерии. Без пострадавших.

Ситуация с электроснабжением

В Сумской области и Сумах в настоящее время применены аварийные отключения. Сегодняшние авиаатаки из россии нанесли новые удары по критической инфраструктуре.

Энергетики работают над восстановлением питания, чтобы как можно быстрее все были со светом и теплом.

Добавим

Сегодня во время массированной ракетной атаки РФ украинскими военными было сбито 51 из 70 вражеских крылатых ракет и 5 дронов-камикадзе.