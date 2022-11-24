По прикордонню за тиждень було 30 ворожих обстрілів з артилерії та мінометів - Громов
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Упродовж тижня російські окупанти здійснили щонайменше 30 артилерійських та мінометних обстрілів прикордонних територій, зокрема в районі 8 населених пунктів Чернігівської та 16 населених пунктів Сумської областей. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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«Упродовж тижня підрозділами противника здійснено щонайменше 30 артилерійських та мінометних обстрілів прикордонних територій, зокрема в районі 8 населених пунктів Чернігівської та 16 населених пунктів Сумської областей», - розповів Громов.
Також він зазначив, що при цьому противник завзято, майже щодня здійснює обстріл населених пунктів Гай та Кам'янська Слобода Чернігівської області, а також Нововасилівка, Середина Буда, Кіндратівка Сумської області.
Доповнення
Російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів прикордоння Сумської і Чернігівської областей. Під ворожим вогнем опинилися чотири громади.