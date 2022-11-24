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По прикордонню за тиждень було 30 ворожих обстрілів з артилерії та мінометів - Громов

По прикордонню за тиждень було 30 ворожих обстрілів з артилерії та мінометів - Громов

Київ • УНН

 • 409904 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Упродовж тижня російські окупанти здійснили щонайменше 30 артилерійських та мінометних обстрілів прикордонних територій, зокрема в районі 8 населених пунктів Чернігівської та 16 населених пунктів Сумської областей. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Упродовж тижня підрозділами противника здійснено щонайменше 30 артилерійських та мінометних обстрілів прикордонних територій, зокрема в районі 8 населених пунктів Чернігівської та 16 населених пунктів Сумської областей», - розповів Громов.

Також він зазначив, що при цьому противник завзято, майже щодня здійснює обстріл населених пунктів Гай та Кам'янська Слобода Чернігівської області, а також Нововасилівка, Середина Буда, Кіндратівка Сумської області.

Доповнення

Російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів прикордоння Сумської і Чернігівської областей. Під ворожим вогнем опинилися чотири громади.

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