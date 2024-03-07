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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По Николаевской области враг ночью бил из артиллерии, жертв нет - ОВА

По Николаевской области враг ночью бил из артиллерии, жертв нет - ОВА

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 06:45  •  10010 просмотра

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6 и 7 марта враг обстреливал из артиллерии населенные пункты Николаевской области, без жертв.

Российские войска 6 и 7 марта обстреляли из артиллерии населенные пункты Николаевской области, сообщений о жертвах не поступало, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

По данным Кима, вчера, 6 марта, в 13:27 и 23:55 враг наносил удары из артиллерии по акватории Очаковской громады. 

Сегодня, 7 марта, в 00:55 под вражеским артиллерийским обстрелом находилась Куцурубская община, добавил он.

В обоих случаях пострадавших нет, отметил Ким.

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