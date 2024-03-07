По Миколаївщині ворог вночі бив з артилерії, жертв немає - ОВА
Київ • УНН
6 та 7 березня ворог обстрілював з артилерії населені пункти Миколаївської області, без жертв.
Російські війська 6 та 7 березня обстріляли з артилерії населені пункти Миколаївської області, проте повідомлень про жертви не надходило, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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За даними Кіма, учора, 6 березня, о 13:27 та 23:55 ворог завдавав ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади.
Сьогодні, 7 березня, о 00:55 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада, додав він.
В обох випадках постраждалих немає, зазначив Кім.
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