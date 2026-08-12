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По меньшей мере 18 человек погибли в ДТП на севере Египта, среди них дети

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

В провинции Исмаилия столкнулись два пикапа с сельскохозяйственными рабочими, погибли 18 человек, в том числе дети. 47 человек пострадали, обстоятельства аварии устанавливаются.

По меньшей мере 18 человек погибли в ДТП на севере Египта, среди них дети

По меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновения двух пикапов, перевозивших сельскохозяйственных рабочих, в провинции Исмаилия на севере Египта во вторник, 11 августа. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Подробности

По данным Министерства здравоохранения Египта, в результате аварии пострадали 47 человек. Среди погибших были дети в возрасте 13 и 14 лет.

Авария произошла утром в провинции Исмаилия. Два пикапа, перевозившие сельскохозяйственных рабочих, столкнулись между собой.

Опасные условия труда

Перевозка работников в переполненных грузовиках и пикапах остается распространенной практикой в Египте. Такой транспорт используют миллионы неформальных работников, в частности молодежь и дети.

Власти Египта продолжают устанавливать обстоятельства аварии и уточнять данные о погибших и пострадавших.

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Степан Гафтко

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