По меньшей мере 18 человек погибли в ДТП на севере Египта, среди них дети
Киев • УНН
В провинции Исмаилия столкнулись два пикапа с сельскохозяйственными рабочими, погибли 18 человек, в том числе дети. 47 человек пострадали, обстоятельства аварии устанавливаются.
По меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновения двух пикапов, перевозивших сельскохозяйственных рабочих, в провинции Исмаилия на севере Египта во вторник, 11 августа. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Подробности
По данным Министерства здравоохранения Египта, в результате аварии пострадали 47 человек. Среди погибших были дети в возрасте 13 и 14 лет.
Авария произошла утром в провинции Исмаилия. Два пикапа, перевозившие сельскохозяйственных рабочих, столкнулись между собой.
Опасные условия труда
Перевозка работников в переполненных грузовиках и пикапах остается распространенной практикой в Египте. Такой транспорт используют миллионы неформальных работников, в частности молодежь и дети.
Власти Египта продолжают устанавливать обстоятельства аварии и уточнять данные о погибших и пострадавших.
Кровавое ДТП в Индонезии на острове Ява: 16 человек погибли в пассажирском автобусе22.12.25, 06:17 • 4537 просмотров