По Купянску скорее всего ударили "Искандерами" - глава ОВА рассказал детали

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"Вчера вечером враг нанёс ракетный удар по городу Купянск. Предварительно, ракетами "Искандер". Повреждены здания гражданского предприятия и 5 частных жилых домов. Ранения получили 3 человека. Женщина 57 лет получила легкие повреждения, состояние 59-летней женщины и 46-летнего мужчины медики оценивают как средней тяжести", - отметил Синегубов.

Детали

По его словам, в целом за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали города и села Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области:



В селе Петропавловка повреждены частный жилой дом, гараж, хозяйственные постройки, произошел пожар.

повреждены частный жилой дом, гараж, хозяйственные постройки, произошел пожар.

В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждены 2 жилых дома и хозяйственные постройки.

Изюмского района повреждены 2 жилых дома и хозяйственные постройки.

В селе Гатище Чугуевского района враг повредил по меньшей мере 2 частных жилых дома, произошел пожар.

Чугуевского района враг повредил по меньшей мере 2 частных жилых дома, произошел пожар.

"На линии соприкосновения российские оккупанты попытались улучшить свое тактическое положение в районе населенного пункта Масютовка, но получили отпор и отступили с потерями", - отметил глава ОВА.

Напомним

Рашисты нанесли ракетный удар по Купянску 9 мая вечером.