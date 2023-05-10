По Купянску скорее всего ударили "Искандерами" - глава ОВА рассказал детали

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Вчерашний удар армии рф по Купянску в Харьковской области, вероятно, был осуществлен ракетами "Искандер", сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Вчера вечером враг нанёс ракетный удар по городу Купянск. Предварительно, ракетами "Искандер". Повреждены здания гражданского предприятия и 5 частных жилых домов. Ранения получили 3 человека. Женщина 57 лет получила легкие повреждения, состояние 59-летней женщины и 46-летнего мужчины медики оценивают как средней тяжести", - отметил Синегубов.

Детали

По его словам, в целом за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали города и села Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области:

  • В селе Петропавловка повреждены частный жилой дом, гараж, хозяйственные постройки, произошел пожар.
  • В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждены 2 жилых дома и хозяйственные постройки.
  • В селе Гатище Чугуевского района враг повредил по меньшей мере 2 частных жилых дома, произошел пожар.

"На линии соприкосновения российские оккупанты попытались улучшить свое тактическое положение в районе населенного пункта Масютовка, но получили отпор и отступили с потерями", - отметил глава ОВА.

Напомним

Рашисты нанесли ракетный удар по Купянску 9 мая вечером.

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