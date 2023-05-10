По Куп'янську швидше за все вдарили "Іскандерами" - голова ОВА розповів деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Учорашній удар армії рф по Куп'янську у Харківській області, імовірно, був здійснений ракетами "Іскандер", повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по місту Куп'янськ. Попередньо, ракетами "Іскандер". Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та 5 приватних житлових будинків. Поранення зазнали 3 людей. Жінка 57-років отримала легкі ушкодження, стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості", - зазначив Синєгубов.
Деталі
З його слів, загалом мнулої доби російські окупанти обстрілювали міста і села Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області:
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- У селі Петропавлівка пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарчі споруди, сталася пожежа.
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- Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено 2 житлові будинки та господарчі споруди.
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- У селі Гатище Чугуївського району ворог пошкодив щонайменше 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа.
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"На лінії зіткнення російські окупанти спробували покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Масютівка, але отримали відсіч та відступили з втратами", - зазначив голова ОВА.
Нагадаємо
Рашисти завдали ракетного удару по Куп'янську 9 травня ввечері.