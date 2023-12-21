По Херсонской области россияне выпустили 687 снарядов, четыре человека ранены
Киев • УНН
Херсонская область подверглась 131 обстрелу со стороны российских войск, в результате которых четыре человека получили ранения, а также были нанесены удары по жилым кварталам и территории завода.
Херсонская область за прошедшие сутки подверглась 131 вражескому обстрелу, российские войска попали по территории завода в Херсоне. Известно о четырех раненых людях. Об этом сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 131 обстрел, выпустив 687 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов (...) Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне.
Напомним,
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По Херсонской области россияне выпустили 687 снарядов, четыре человека ранены
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