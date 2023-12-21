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По Херсонской области россияне выпустили 687 снарядов, четыре человека ранены

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 07:17  •  14027 просмотра

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Херсонская область подверглась 131 обстрелу со стороны российских войск, в результате которых четыре человека получили ранения, а также были нанесены удары по жилым кварталам и территории завода.

Херсонская область за прошедшие сутки подверглась 131 вражескому обстрелу, российские войска попали по территории завода в Херсоне. Известно о четырех раненых людях. Об этом сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 131 обстрел, выпустив 687 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов (...) Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения

- написал Прокудин в Telegram.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне.

Напомним,

В небе над Украиной ночью уничтожили 34 из 35 "шахедов".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
По Херсонщині росіяни випустили 687 снарядів, четверо людей поранено
Russians fired 687 shells in Kherson region, four people wounded
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По Херсонской области россияне выпустили 687 снарядов, четыре человека ранены

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