По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, по области враг атаковал с авиации, есть погибшая - ОВА

По Харькову за прошедшие сутки вражеских ударов не фиксировали. В области около 15 населенных пунктов подверглись артиллерийским, минометным, а еще 6 - авиационным ударам российских войск, которые били УМПБ-Д30 и КАБами, есть повреждения домов и частного предприятия, известно о погибшей и пострадавшей женщине, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

За сутки ударов по городу Харьков не зафиксировано - сообщил Синегубов в Telegram.

Артиллерийских и минометных ударов врага, по его словам, подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Лиман, Ивашки, Шестаково и др. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Слатино, Волчанск, Купянск, Подолы, Петропавловка, Кисловка. В частности:

▪️ 16:20 село Кругляковка Купянского района. Произошел обстрел УМПБ-Д30. Поврежден 1 жилой дом, автомобиль.

▪️ 16:17 Харьковский район, село Слатино. В результате обстрела КАБ повреждено частное предприятие. Также повреждено остекление 12 окон многоквартирного жилого дома и выбиты окна в частном жилом доме. Пострадала 51-летняя женщина.

▪️ 15:45 произошел обстрел БПЛА "Ланцет" села Шестаково Чугуевского района. Повреждены 2 автомобиля.

▪️ 14:30 Богодуховский район, село Ивашки. В результате минометного обстрела повреждены 2 частных дома, 1 хозяйственная постройка.

▪️ 14 апреля 10:45 село Малая Волчья Чугуевского района. В результате сброса боеприпасов с дрона погибла 57-летняя женщина. Информация о разрушениях не поступала.

В селе Мартовое Чугуевского района 64-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Госпитализирован, указал глава ОВА.

"За минувшие сутки на Купянском направлении враг наступательных действий не вел", - сообщил Синегубов.

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