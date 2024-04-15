По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, по области враг атаковал с авиации, есть погибшая - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  194478 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  189866 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  191416 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  188005 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  128643 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138539 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162786 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  140135 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134720 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  118080 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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9 апреля 2024, 13:31  •  358869 просмотра

По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, по области враг атаковал с авиации, есть погибшая - ОВА

В Харьковской области около 15 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, а еще 6 - ударам российской авиации с использованием УМЗД-Д30 и КАБ, в результате чего были повреждены жилые дома, частное предприятие, одна женщина погибла, еще одна получила ранения.

Война •   •  10710 просмотра
По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, по области враг атаковал с авиации, есть погибшая - ОВА

Враг за сутки убил одного жителя Донетчины, еще двоих ранил

Один житель Донецкой области погиб и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов за прошедшие сутки.

Война •   •  10742 просмотра
Враг за сутки убил одного жителя Донетчины, еще двоих ранил

В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре и газопроводам, 3 раненых - ОВА

Российские войска обстреляли жилые районы Херсонской области, повредив здания и инфраструктуру, в результате чего 3 человека получили ранения.

Война •   •  10725 просмотра
В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре и газопроводам, 3 раненых - ОВА

Взрыв ночью был в Днепровском районе, враг нанес удар по инфраструктуре - ОВА

Российские войска атаковали Никопольский район с применением беспилотников и тяжелой артиллерии, повредив частный дом, но обошлось без жертв, а также нанесли удар по инфраструктуре - взрыв был в Днепровском районе.

Война •   •  10234 просмотра
Взрыв ночью был в Днепровском районе, враг нанес удар по инфраструктуре - ОВА

На Запорожье в результате обстрела россиян погибла женщина

Одна женщина погибла и один мужчина получил ранения в результате российского обстрела населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Общество •   •  11947 просмотра
На Запорожье в результате обстрела россиян погибла женщина

На Николаевщине оккупанты ударили дронами и артой по общине

14-15 апреля россияне атаковали Куцурубскую общину в Николаевской области с помощью беспилотников и артиллерии, но о жертвах не сообщалось.

Общество •   •  13917 просмотра
На Николаевщине оккупанты ударили дронами и артой по общине

В Нью-Йорке в результате стрельбы погибли двое офицеров

Двое правоохранителей были застрелены во время реагирования на сообщение об угоне автомобиля в Салине, округ Онондага, штат Нью-Йорк, а стрелок также погиб.

Общество •   •  13996 просмотра
В Нью-Йорке в результате стрельбы погибли двое офицеров

Еще плюс 770 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 454 420 человек личного состава и 7180 танков.

Война •   •  14753 просмотра
Еще плюс 770 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На фронте произошло 54 боевых столкновения - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновения. В общем, враг нанес 8 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Война •   •  14072 просмотра
На фронте произошло 54 боевых столкновения - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли 22 авиаудара по оккупантам - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 22 удара по скоплениям российской живой силы, вооружения и военной техники, а также уничтожили 5 пунктов управления и 1 склад боеприпасов противника.

Война •   •  14800 просмотра
Силы обороны Украины нанесли 22 авиаудара по оккупантам - Генштаб