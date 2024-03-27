По Харькову был запущен снаряд с дистанции примерно 90 км - Синегубов

Как подтвердил в телемарафоне глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, по Харькову было нанесено два удара новым для города типом боеприпаса, при этом на территории Харькова и области вражеских самолетов перед "прилетом" не фиксировали.

Много пострадавших; сейчас городские службы, волонтеры и ГСЧС проводят обход по домам, в районе поражения российским боеприпасом, выясняя, сколько людей может быть в своих домах. Известно, что выбитых окон насчитано не менее 300, передает УНН.

Было нанесено два удара фактически новым боеприпасом. Ранее мы таких фактов по Харькову не фиксировали. Приблизительная дистанция, с которой был запущен снаряд, это примерно 90 км. - сообщил Синегубов.

Глава Харьковской ОГА отметил, что соответствующая информация требует уточнения. При этом Синегубов отметил, что на территории Харькова и области самолеты рф не фиксировали.

Начальник Харьковской ОГА подтвердил относительно большого количества пострадавших жителей территории города, по которой ударили российские захватчики.

Большое количество пострадавших. Сейчас наши подразделения ГСЧС работают на месте, проводят подомовой обход, потому что могут люди находиться в своих домах, - разрушения достаточно серьезные. Выбитые окна - более 300. Поэтому на городе там сейчас работают волонтерские организации, городские службы, для того, чтобы ликвидировать по максимуму последствия такой атаки. - проинформировал Синегубов в эфире "Единых новостей".

Также по состоянию на 18 часов было известно, что у пострадавших в результате российского обстрела Харькова ранения легкого или среднего характера, среди них 4 ребенка, возраст - от 3 месяцев до 9 лет; им оказывается вся необходимая медпомощь.

В результате российского удара по Харькову один человек погиб и 18 получили ранения.

Напомним,

Армия рф сегодня, предварительно, впервые ударила по Харькову управляемым боеприпасом крупного калибра. Вследствие вражеской атаки уже известно о 16 пострадавших.

По Харькову рф ударила авиабомбами - впервые с 2022-го года: попали в школу и между жилыми домами