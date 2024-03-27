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По Харькову рф ударила авиабомбами - впервые с 2022-го года: попали в школу и между жилыми домами
Впервые с 2022 года российская армия нанесла удары авиабомбами по Харькову, попав в школу и между жилыми домами, в результате чего один человек погиб.
Зеленский посетил больницу в Сумской области и пообщался с ранеными бойцами
Президент Зеленский посетил раненых бойцов на Сумщине, пообщался с ними и вручил государственные награды за мужество и службу.
На Сумщине Зеленский посетил расположение 117-й отдельной бригады ТрО
Президент Зеленский посетил 117-ю отдельную бригаду территориальной обороны в Сумской области, обсудил с командирами оперативную обстановку и текущие потребности в вооружении и технике, а также наградил военнослужащих за мужество и защиту Украины.
На Киевщине из-за пожара в доме погибла мать с 7-летним сыном из-за пожара в доме
В селе Гоголев Киевской области мать и ее 7-летний сын погибли во время пожара в доме, вызванного коротким замыканием электропроводки.
57% от общего количества новых ФОПов открыто женщинами: какие направления самые популярные
В течение последних пяти лет наблюдается тенденция, когда женщины открывают больше ФЛП, чем мужчины. В 2022 году, в связи с полной масштабной войной в стране, количество новых ФЛП значительно уменьшилось, однако женщины оставались более активными в этом направлении.
Глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Игнатов подал в отставку
Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Игнатов подал в отставку по собственному желанию. Члены комиссии судей удовлетворили его заявление.
Николаев враг атаковал предварительно двумя баллистическими ракетами, пострадавших уже восемь - мэр
Две, предварительно, баллистические ракеты ударили по Николаеву, ранив 8 человек и нанеся незначительные повреждения 4 жилым домам.
С 1 апреля гумпомощь в Украину можно будет завезти только благодаря онлайн-системе
31 марта завершается переходный период, во время которого в Украину можно было завозить гуманитарную помощь, используя бумажные декларации.
В Запорожье прогремел взрыв - СМИ
В Запорожье прогремел взрыв.
"Днепровская речная флотилия" рф будет уязвимой для украинских дронов - британская разведка
россия планирует создать "Днепровскую речную флотилию" и бригаду катеров для защиты водных путей и островов, отделяющих оккупированные россией территории от подконтрольного Украине Херсона, но она, вероятно, будет уязвимой для украинских беспилотников.