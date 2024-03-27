По Харькову рф ударила авиабомбами - впервые с 2022-го года: попали в школу и между жилыми домами

Сегодня армия россии впервые с 2022 года ударила по Харькову авиационными бомбами. Зафиксировано два попадания - в общеобразовательную школу и посреди жилых домов. Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции региона Сергей Болвинов, передает УНН.

По Харькову ударили авиабомбами - впервые с 2022-го года. Под ударом Шевченковский район, по проверяемой информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250 - написал Болвинов в Facebook.

По его словам, зафиксировано два "прилета". Первое попадание было по общеобразовательной школе, второе - посреди жилых домов.

"По состоянию на сейчас знаем об одном погибшем мужчине, во время удара он находился на улице, возле дома. [По состоянию на сейчас двенадцать пострадавших людей, четверо из них - дети", - добавил Болвинов.

На месте работают все службы, началась спасательная операция.

Руководитель следственного управления полиции указал, что авиацию для удара по жилым кварталам Харькова россияне не использовали уже два года. "Эти два удара стали первыми за это время", - отметил Болвинов.