По аэродрому Винницы оккупанты нанесли удар с Черного моря, а не из Приднестровья
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. По аэродрому Винницы российские оккупанты нанесли ракетный удар из акватории Черного моря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Детали
"Удар по аэродрому Винницы наносился с южного направления. По уточненной информации - из акватории Черного моря, стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95мс или Ту-160", — говорится в сообщении.
Как отметили, было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101. Они имеют большую дальность применения — до 5500 км.
Взлетно-посадочная полоса аэродрома уже долгое время на реконструкции, поэтому авиационной техники на аэродроме не было.
Число жертв среди гражданских и военных уточняется.
Напомним
Российские оккупанты совершили восемь ракетных обстрелов по Виннице, в результате чего был разрушен аэропорт и погиб по меньшей мере один человек.
Сначала сообщили, что ракеты были выпущены из Приднестровья.