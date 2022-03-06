По аэродрому Винницы оккупанты нанесли удар с Черного моря, а не из Приднестровья

Детали

"Удар по аэродрому Винницы наносился с южного направления. По уточненной информации - из акватории Черного моря, стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95мс или Ту-160", — говорится в сообщении.

Как отметили, было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101. Они имеют большую дальность применения — до 5500 км.

Взлетно-посадочная полоса аэродрома уже долгое время на реконструкции, поэтому авиационной техники на аэродроме не было.

Число жертв среди гражданских и военных уточняется.

Напомним

Российские оккупанты совершили восемь ракетных обстрелов по Виннице, в результате чего был разрушен аэропорт и погиб по меньшей мере один человек.

Сначала сообщили, что ракеты были выпущены из Приднестровья.