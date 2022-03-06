По аеродрому Вінниці окупанти завдали удару з Чорного моря, а не з Придністров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. По аеродрому Вінниці російські окупанти завдали ракетного удару з акваторії Чорного моря. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
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"Удар по аеродрому Вінниця наносився з південного напрямку. За уточненою інформацією – з акваторії Чорного моря, стратегічними бомбардувальниками-ракетоносцями Ту-95мс або ж Ту-160", — ідеться у повідомленні.
Як зазначили, було випущено вісім ракет, ймовірно Х-101. Вони мають велику дальність застосування — до 5500 км.
Злітно-посадкова смуга аеродрому уже тривалий час на реконструкції, тому авіаційної техніки на аеродромі не було.
Кількість жертв серед цивільних та військових уточнюють.
Нагадаємо
Російські окупанти здійснили вісім ракетних обстрілів по Вінниці, внаслідок чого було зруйновано аеропорт і загинула щонайменше одна людина.
Спочатку повідомили, що ракети було випущено з Придністров'я.