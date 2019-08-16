Плевок в судью и разбитые ракетки: теннисиста оштрафовали на 113 тыс. долл.

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6 марта, 17:12 • 132684 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. 27 ракетка мира австралиец Ник Кирьос наказан штрафом в размере 113 тыс. долл. за неспортивное поведение в матче второго круга “Мастерса” в Цинциннати (США) с россиянином Кареном Хачановим, сообщает УНН со ссылкой на CBS.

Большая часть штрафа (85 тыс.) связана с пятками случаями неспортивного поведения победителя шести турниров АТР, среди которых бранные слова в адрес главного арбитра матча Фергюса Мерфи, испорченный мяч, за то, что покинул корт.

В одном из моментов Кирьос использовал перерыв, чтобы без разрешения судьи покинуть корт и разбить две ракетки. Также австралиец отказался пожать судье руку в конце матча и плюнул в его сторону, и называл Мерфи в третьем сете “худшим судьей за всю историю”.

Заметим, что после детального рассмотрения поведения австралийца в матче с россиянином, который завершился поражением австралийца 7:6 (3), 6:7 (4), 2:6, ATP может еще больше оштрафовать Кирьоса. Кроме того, теннисисту грозит отстранение от матчей.

Примечательно, что призовые за выход во второй раунд турнира составляют лишь 39 120 долл.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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