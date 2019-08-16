Плевок в судью и разбитые ракетки: теннисиста оштрафовали на 113 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. 27 ракетка мира австралиец Ник Кирьос наказан штрафом в размере 113 тыс. долл. за неспортивное поведение в матче второго круга “Мастерса” в Цинциннати (США) с россиянином Кареном Хачановим, сообщает УНН со ссылкой на CBS.
Большая часть штрафа (85 тыс.) связана с пятками случаями неспортивного поведения победителя шести турниров АТР, среди которых бранные слова в адрес главного арбитра матча Фергюса Мерфи, испорченный мяч, за то, что покинул корт.
В одном из моментов Кирьос использовал перерыв, чтобы без разрешения судьи покинуть корт и разбить две ракетки. Также австралиец отказался пожать судье руку в конце матча и плюнул в его сторону, и называл Мерфи в третьем сете “худшим судьей за всю историю”.
Заметим, что после детального рассмотрения поведения австралийца в матче с россиянином, который завершился поражением австралийца 7:6 (3), 6:7 (4), 2:6, ATP может еще больше оштрафовать Кирьоса. Кроме того, теннисисту грозит отстранение от матчей.
Примечательно, что призовые за выход во второй раунд турнира составляют лишь 39 120 долл.