Плювок у суддю та розбиті ракетки: тенісиста оштрафували на 113 тис. дол.

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. 27 ракетка світу австралієць Нік Кірьос покараний штрафом в розмірі 113 тис. дол. за неспортивну поведінку в матчі другого кола “Мастерса” в Цинциннаті (США) із росіянином Кареном Хачановим, повідомляє УНН з посиланням на CBS.

Більша частина штрафу (85 тис.) пов’язана із п’ятами випадками неспортивної поведінки переможця шести турнірів АТР, серед яких лайливі слова на адресу головного арбітра матчу Фергюса Мерфі, зіпсований м’яч, за те, що покинув корт.

В одному із моментів Кірьос використав перерву, щоб без дозволу судді покинути корт і розбити дві ракетки. Також австралієць відмовився потиснути судді руку в кінці матчу і плюнув в його сторону, і називав Мерфі в третьому сеті “найгіршим суддею за всю історію”.

Зауважимо, що після детального розгляду поведінки австралійця в матчі з росіянином, який завершився поразкою австралійця 7:6 (3), 6:7 (4), 2:6, ATP може ще більше оштрафувати Кірьоса. Крім того, тенісисту загрожує відсторонення від матчів.

Примітно, що призові за вихід у другий раунд турніру складають лише 39 120 дол.

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