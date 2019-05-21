Пляжный сезон: медики разрешили купаться у побережья Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Вода в Черном море у побережья Одессы соответствует санитарным нормам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГУ "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины".
В зонах рекреации морского водопользования на девяти городских пляжах Одессы на санитарно-микробиологические показатели исследовано 60 проб морской воды. Все пробы соответствуют нормам.
Также проверили питьевую воду. С целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе отобрано 16 проб на санитарно-микробиологические показатели и 14 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормативным требованиям.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного загрязнения Черного моря. Речь идет о том, что после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, дамбу Нижне-Чурбашського водохранилища в г.Керчь, начали использовать для незаконной добычи песка.