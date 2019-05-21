Пляжний сезон: медики дозволили купатися біля узбережжя Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Вода у Чорному морі біля узбережжя Одеси відповідає санітарним нормам. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ДУ “Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України”.
У зонах рекреації морського водокористування на дев’яти міських пляжах Одеси на санітарно-мікробіологічні показники досліджено 60 проб морської води. Всі проби відповідають нормам.
Також перевірили питну воду. З метою проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 16 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 14 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормативним вимогам.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного забруднення Чорного моря. Мова йде про те, що після окупації Російською Федерацією півострова Крим, дамбу Нижньо-Чурбашського водосховища у м. Керч, почали використовувати для незаконного видобутку піску.