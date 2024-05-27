Плетенчук о Крынках: ситуация стабильна, никаких успехов у врага нет

Ситуация в Крынках стабильная, вчера отражено восемь попыток вражеских штурмов без всяких успехов для россиян, которые понесли значительные потери. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Ситуация на Крынках стабильна. Вчера было 8 попыток штурмов и все они были безуспешны. Враг в очередной раз выполнил план по своим потерям - это около сотни, половина двухсотых. Тем не менее, они продолжают выполнять соответствующие приказы, по этим штурмам. 4 попытки штурмов были и на Ореховском направлении, 2 из них на Роботино - говорит Плетенчук.

По его словам ситуация является контролируемой и никаких успехов враг нет.

Воюют они там постоянным составом, иногда есть небольшие ротации, но опять же значительного количества, которое бы свидетельствовало о подготовке создания наступательных группировок - нет - добавил он.

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