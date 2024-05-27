Плетенчук про Кринки: ситуація є стабільною, жодних успіхів у ворога немає
Київ • УНН
Ситуація в Кринках стабільна, вчора було відбито 8 невдалих спроб російського штурму, що призвело до значних втрат противника - близько 100-200 військових.
Ситуація в Кринках стабільна, вчора відбито вісім спроб ворожих штурмів без жодних успіхів для росіян, які зазнали значних втрат. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ситуація на Кринках є стабільною. Вчора було 8 спроб штурмів і всі вони були безуспішні. Ворог вкотре виконав план по своїм втратам - це близько сотні, половина двохсоті. Тим не менш, вони продовжують виконувати відповідні накази, щодо цих штурмів. 4 спроби штурмів були і на Оріхівському напрямку, 2 з них на Роботине
За його словами ситуація є контрольованою та жодних успіхів ворог немає.
Воюють вони там постійним складом, інколи є невеликі ротації, але знову ж таки значної кількості, яка б свідчила про підготовку створення наступальних угрупувань – немає
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російські війська завдали авіаударів КАБами по Херсонській області, пошкодивши 12 приватних будинків, адміністративну будівлю, "пункт незламності", приватний автомобіль, у результаті чого 3 людини отримали поранення.
російські військові розстріляли беззбройних українських військовополонених біля Кринок на Херсонщині - прокуратура07.04.24, 19:03 • 48685 переглядiв