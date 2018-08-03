Пловец Романчук принес Украине первое "золото" ЧЕ по летним видам спорта

Сначала уроженец Ровно продемонстрировал лучший показатель в квалификации на дистанции 400 метров вольным стилем — 3:46,95 мин.

В финальном заплыве 21-летний спортсмен значительно улучшил свои цифры и поднялся на первое место на подиуме — 3:45,18 мин. Романчук на отметке в 50 пройденных метров был третьим, после чего обогнал всех визави и удержал пальму первенства.

Отметим, что позади украинца остался представитель Дании Хенрик Кристиансен (“серебро”) — 3:47,07 и бронзовый призер Хеннинг Мюллейтнер из Германии — 3:47,18.

Добавим также, Романчук может побороться за еще два комплекта наград на данном турнире в будущих заплывах на 800 и 1500 м вольным стилем.