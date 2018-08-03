Плавець Романчук приніс Україні перше "золото" ЧЄ по літнім видам спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Провідний плавець України Роман Михайло тріумфував у другий змагальний день чемпіонату Європи з літніх видів спорту, що відбувається у Великій Британії та Німеччині, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
Спочатку уродженець Рівного продемонстрував кращий показник у кваліфікації на дистанції 400 метрів вільним стилем — 3:46,95 хв.
У фінальному запливі 21-річний спортсмен значно покращив свої цифри та здійнявся на перше місце на подіумі — 3:45,18 хв. Романчук на засічці в 50 пройдених метрів був третім, після чого обігнав усіх візаві та втримав пальму першості.
Відзначимо, що позаду українця залишився представник Данії Хенрік Крістіансен (“срібло”) — 3:47,07 та бронзовий призер Хеннінг Мюллейтнер з Німеччини — 3:47,18.
Додамо також, Романчук може поборотися за ще два комплекти нагород на даному турнірі в майбутніх запливах на 800 і 1500 м вільним стилем.