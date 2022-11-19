Плановые отключения электроэнергии сегодня применят во всех регионах Украины – Укрэнерго

Детали

Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются, сообщает Укрэнерго.

"Уже сегодня (19 ноября - ред.) нам удалось несколько смягчить ограничение потребления. Мы продолжаем работать, чтобы вернуть свет украинцам, который пытаются забрать решисты, атакуя ракетами наши энергообъекты. Это сложно, иногда дольше, чем мы ожидали, но мы находим решение, заживляем и держим баланс в энергосистеме, на то мы и украинские энергетики, чтобы создавать и нести свет, а не разрушать и загонять в темноту, как это делают "энергетики" россии совместно с их военными. Выдержка и мужество – то, что должны проявить этой зимой, чтобы противостоять врагу на энергетическом фронте", - говорится в сообщении.

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В случае возникновения блекаута, выход из него будет предусматривать несколько сценариев, согласно которым это может занять от трех до десяти дней.