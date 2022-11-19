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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 70802 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 84495 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Планові відключення електроенергії сьогодні застосують у всіх регіонах України – Укренерго

Планові відключення електроенергії сьогодні застосують у всіх регіонах України – Укренерго

Київ • УНН

 • 441951 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні, 20 листопада, у всіх регіонах України з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.

Деталі

Додаткові аварійні відключення не прогнозуються, інформує Укренерго.

"Вже сьогодні (19 листопада - ред.) нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання. Ми продовжуємо працювати, щоб повернути світло українцям, яке намагаються забрати рашисти, атакуючи ракетами наші енергоооб’єкти. Це складно, часом довше, ніж ми очікували, але ми знаходимо рішення, заживлюємо та тримаємо баланс в енергосистемі. На те ми й українські енергетики, щоб створювати і нести світло, а не руйнувати та заганяти у темінь, як це роблять "енергетики" росії спільно з їхніми військовими. Витримка та мужність – те, що маємо проявити цієї зими, щоб протистояти ворогу на енергетичному фронті", - йдеться в повідомленні.

Додамо 

У разі виникнення блекауту, вихід з нього передбачатиме декілька сценаріїв, згідно з якими це може тривати від трьох до десяти днів.

Українські Національні Новини

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