Планові відключення електроенергії сьогодні застосують у всіх регіонах України – Укренерго

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Додаткові аварійні відключення не прогнозуються, інформує Укренерго.

"Вже сьогодні (19 листопада - ред.) нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання. Ми продовжуємо працювати, щоб повернути світло українцям, яке намагаються забрати рашисти, атакуючи ракетами наші енергоооб’єкти. Це складно, часом довше, ніж ми очікували, але ми знаходимо рішення, заживлюємо та тримаємо баланс в енергосистемі. На те ми й українські енергетики, щоб створювати і нести світло, а не руйнувати та заганяти у темінь, як це роблять "енергетики" росії спільно з їхніми військовими. Витримка та мужність – те, що маємо проявити цієї зими, щоб протистояти ворогу на енергетичному фронті", - йдеться в повідомленні.

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У разі виникнення блекауту, вихід з нього передбачатиме декілька сценаріїв, згідно з якими це може тривати від трьох до десяти днів.