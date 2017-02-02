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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Планов по обсуждению системы ПРО между Украиной и НАТО не было - Е.Божок

Киев • УНН

 • 10663 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Никаких планов относительно консультаций между Украиной и НАТО по системе противоракетной обороны не было. Об этом заявил исполняющий обязанности главы представительства Украины при НАТО Егор Божок, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .

Планов по обсуждению системы ПРО между Украиной и НАТО не было - Е.Божок

"Мы не планировали и не обсуждали с НАТО вопрос консультаций относительно ПРО. У нас на повестке дня другие, более важные на сегодня, темы. У нас на повестке дня больше Черное море: ситуация с безопасностью в регионе, углубление взаимодействия между Украиной и НАТО с целью усиление безопасности и сдерживания агрессии в Черном море. А о последствиях размещения ПРО в Румынии не было ни разговоров, ни планов проводить такие разговоры. Я не знаю, откуда журналист взял эту информацию ", - заявил Е.Божок.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что НАТО отложило планы встречи с украинскими чиновниками, где должны были обсуждаться вопросы использования системы ПРО в Румынии, через возможную реакцию Москвы на этот шаг .

Как сообщал УНН, Президент намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО .

 

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