Планов по обсуждению системы ПРО между Украиной и НАТО не было - Е.Божок

"Мы не планировали и не обсуждали с НАТО вопрос консультаций относительно ПРО. У нас на повестке дня другие, более важные на сегодня, темы. У нас на повестке дня больше Черное море: ситуация с безопасностью в регионе, углубление взаимодействия между Украиной и НАТО с целью усиление безопасности и сдерживания агрессии в Черном море. А о последствиях размещения ПРО в Румынии не было ни разговоров, ни планов проводить такие разговоры. Я не знаю, откуда журналист взял эту информацию ", - заявил Е.Божок.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что НАТО отложило планы встречи с украинскими чиновниками, где должны были обсуждаться вопросы использования системы ПРО в Румынии, через возможную реакцию Москвы на этот шаг .

Как сообщал УНН, Президент намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО .