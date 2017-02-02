Планів обговорень системи ПРО між Україною та НАТО не було - Є.Божок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Жодних планів щодо консультацій між Україною та НАТО щодо системи протиракетної оборони не було. Про це заявив виконувач обов’язків голови представництва України при НАТО Єгор Божок, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Ми не планували й не обговорювали з НАТО питання консультацій щодо ПРО. У нас на порядку денному інші, важливіші на сьогодні, теми. У нас на порядку денному більше Чорне море: безпекова ситуація в цьому регіоні, поглиблення взаємодії між Україною та НАТО з метою посилення безпеки та стримування агресії в Чорному морі. А про наслідки розміщення ПРО в Румунії не було ні розмов, ні планів проводити такі розмови. Я не знаю, звідки журналіст взяв цю інформацію", – заявив Є.Божок.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що НАТО відклало плани зустрічі з українськими чиновниками, де повинно був обговорюватися питання використання системи ПРО в Румунії, через можливу реакцію Москви на цей крок.
Як повідомляв УНН, Президент має намір провести референдум про вступ України в НАТО.