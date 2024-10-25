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План победы Зеленского Одесса поддержала первой, коллективно и единогласно - Кипер

План победы Зеленского Одесса поддержала первой, коллективно и единогласно - Кипер

Киев  •  УНН

12:52 • 6775 просмотра

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План победы Зеленского Одесса поддержала первой, коллективно и единогласно, отметил глава ОВА Кипер.

Сегодня, 25 октября, депутаты Одесского городского совета коллективно и единогласно поддержали План победы, инициированный Президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Одесса - первый областной центр в Украине, который коллективно и единогласно поддержал План победы, инициированный Президентом Владимиром Зеленским.

На внеочередной сессии Одесского городского совета VIII созыва депутаты единогласно проголосовали за это важное обращение. Благодарю вас за решительный шаг, демонстрирующий наше единство и несокрушимую веру в Победу", - пишет он.

Кипер убежден, что к инициативе присоединятся и другие города Одесской области, а также областной совет.

"Совместными усилиями мы донесем ключевые пункты Плана победы до международных партнеров и городов и регионов-побратимов, ведь их поддержка является решающей для восстановления справедливого мира и развития Украины", - пишет он.

По мнению мэра Одессы Геннадия Труханова, ключевые пункты Плана победы важно донести до международных партнеров и городов-побратимов Одессы. Их поддержка является решающей, добавляет он.

"Надеемся, что План победы будет полностью реализован. Слава Украине!" - пишет Труханов.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 16 октября представил народным депутатам План победы - список потребностей и шагов, которые нужны для усиления позиций государства.

План Победы состоит из пяти пунктов - геополитического, двух военных, экономического и безопасности - и трех тайных приложений:

- Приглашение Украины в НАТО.

- Оборона. В нем говорится о необратимом укреплении украинской обороны против агрессора.

- Сдерживание. Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты страны от любой военной угрозы со стороны россии.

- Стратегический экономический потенциал. Украина предлагает стратегическим партнерам заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала.

- Безопасности. Он рассчитан на послевоенное время и предусматривает в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями, которые получили реальный опыт современной войны, применения западного оружия и взаимодействия с военными НАТО.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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