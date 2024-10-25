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План перемоги Зеленського Одеса підтримала першою, колективно та одноголосно - Кіпер

Київ • УНН

 • 30729 перегляди

План перемоги Зеленського Одеса підтримала першою, колективно та одноголосно, зазначив голова ОВА Кіпер.

План перемоги Зеленського Одеса підтримала першою, колективно та одноголосно - Кіпер

Сьогодні, 25 жовтня, депутати Одеської міської ради колективно та одноголосно підтримали План перемоги, ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

"Одеса - перший обласний центр в Україні, який колективно і одноголосно підтримав План перемоги, ініційований Президентом Володимиром Зеленським.

На позачерговій сесії Одеської міської ради VIII скликання депутати одностайно проголосували за це важливе звернення. Дякую вам за рішучий крок, що демонструє нашу єдність і незламну віру в Перемогу", - пише він.

Кіпер переконаний, що до ініціативи долучаться й інші міста Одеської області, а також обласна рада.

"Спільними зусиллями ми донесемо ключові пункти Плану перемоги до міжнародних партнерів та міст та регіонів-побратимів, адже їхня підтримка є вирішальною для відновлення справедливого миру та розвитку України", - пише він.

На думку мера Одеси Геннадія Труханова, ключові пункти Плану перемоги важливо донести до міжнародних партнерів та міст-побратимів Одеси. Їхня підтримка є вирішальною, додає він.

"Сподіваємось, що План перемоги буде повністю реалізований. Слава Україні!" - пише Труханов.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 16 жовтня представив народним депутатам План перемоги – список потреб і кроків, які потрібні для посилення позицій держави.

План Перемоги складається з п’яти пунктів – геополітичного, двох військових, економічного та безпекового – і трьох таємних додатків:

• Запрошення України в НАТО.

• Оборона. У ньому йдеться про незворотне зміцнення української оборони проти агресора.

• Стримування. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії.

• Стратегічний економічний потенціал. Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у країні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу.

• Безпековий. Він розрахований на післявоєнний час та передбачає у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил США, дислокованих у Європі, українськими підрозділами, які здобули реальний досвід сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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