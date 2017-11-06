"План Маршалла": послам в Литве заявили о необходимости плана экономической поддержки Украины

"Нам нужен европейский план для Украины, включая план экономической поддержки, пакет финансовых инвестиций. Презентация для послов в Литве", - говорится в сообщении.

Напомним, в Литве решили 6 ноября представить иностранным дипломатам инициированный ими план помощи Евросоюза Украине.

С инициативой поддержать мелкий и средний бизнес в Украине в прошлом году выступил бывший литовский премьер, парламентарий Андрюс Кубилюс, который отметил, что эта встреча в сейме является "продолжением лоббистской кампании".

В течение десяти лет политики предлагают выделить Украине с 2018 года 50 млрд евро помощи. Литва добивается, чтобы "план Маршалла" для Украины получил поддержку на ноябрьском саммите "Восточного партнерства", а также в Европарламенте.