"План Маршалла": послам в Литве заявили о необходимости плана экономической поддержки Украины

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52075 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 119600 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104198 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106931 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105778 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 96620 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104524 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102286 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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"План Маршалла": послам в Литве заявили о необходимости плана экономической поддержки Украины

"План Маршалла": послам в Литве заявили о необходимости плана экономической поддержки Украины

Киев  •  УНН

 • 11759 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Послам стран Запада в сейме Литвы представили "план Маршалла" для Украины, отметив, что ей нужен план экономической поддержки, пакет финансовых инвестиций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение комитета литовского сейма в Twitter.

"Нам нужен европейский план для Украины, включая план экономической поддержки, пакет финансовых инвестиций. Презентация для послов в Литве", - говорится в сообщении.

Напомним, в Литве решили 6 ноября представить иностранным дипломатам инициированный ими план помощи Евросоюза Украине.

С инициативой поддержать мелкий и средний бизнес в Украине в прошлом году выступил бывший литовский премьер, парламентарий Андрюс Кубилюс, который отметил, что эта встреча в сейме является "продолжением лоббистской кампании".

В течение десяти лет политики предлагают выделить Украине с 2018 года 50 млрд евро помощи. Литва добивается, чтобы "план Маршалла" для Украины получил поддержку на ноябрьском саммите "Восточного партнерства", а также в Европарламенте.

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