"План Маршалла": послам у Литві заявили про необхідність плану економічної підтримки України

"Нам потрібен європейський план для України, включаючи план економічної підтримки, пакет фінансових інвестицій. Презентація для послів в Литві", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Литві вирішили 6 листопада представити іноземним дипломатам ініційований ними план допомоги Євросоюзу Україні.

З ініціативою підтримати малий і середній бізнес в Україні в минулому році виступив колишній литовський прем'єр, парламентар Андрюс Кубілюс, який зазначив, що ця зустріч в сеймі є "продовженням лобістської кампанії".

Протягом десяти років політики пропонують виділити Україні з 2018 року 50 млрд євро допомоги. Литва домагається, щоб "план Маршалла" для України отримав підтримку на листопадовому саміті "Східного партнерства", а також в Європарламенті.