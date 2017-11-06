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"План Маршалла": послам у Литві заявили про необхідність плану економічної підтримки України

"План Маршалла": послам у Литві заявили про необхідність плану економічної підтримки України

Київ • УНН

 • 11764 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Послам країн Заходу в сеймі Литви представили "план Маршалла" для України, зазначивши, що країні потрібен план економічної підтримки, пакет фінансових інвестицій. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення комітету литовського сейму в Twitter.

"Нам потрібен європейський план для України, включаючи план економічної підтримки, пакет фінансових інвестицій. Презентація для послів в Литві", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Литві вирішили 6 листопада представити іноземним дипломатам ініційований ними план допомоги Євросоюзу Україні.

З ініціативою підтримати малий і середній бізнес в Україні в минулому році виступив колишній литовський прем'єр, парламентар Андрюс Кубілюс, який зазначив, що ця зустріч в сеймі є "продовженням лобістської кампанії".

Протягом десяти років політики пропонують виділити Україні з 2018 року 50 млрд євро допомоги. Литва домагається, щоб "план Маршалла" для України отримав підтримку на листопадовому саміті "Східного партнерства", а також в Європарламенті.

Українські Національні Новини

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