Плачков назначен председателем Госатомрегулирования

"1 ноября 2017 года в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины № 757-р Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков приступил к исполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении.

В КМУ отметили, что до сих пор он работал директором Департамента ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. На этой должности занимался вопросами развития атомной энергетики Украины, в частности занимался сооружением централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.

До этого, Плачков работал заместителем директора по инвестициям и перспективного развития государственной компании "НАЭК "Энергоатом".

Ранее обязанности председателя Госатомрегулирования выполнял Борис Столярчук.