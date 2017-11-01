Плачков назначен председателем Госатомрегулирования

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52034 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 119541 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104178 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106911 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105764 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 96558 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104518 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102285 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143896 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Плачков назначен председателем Госатомрегулирования

Плачков назначен председателем Госатомрегулирования

Киев  •  УНН

 • 8245 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Кабинет министров Украины своим распоряжением назначил председателем Госатомрегулирования Григория Плачкова. Об этом сообщает пресс-служба КМУ, передает УНН.

"1 ноября 2017 года в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины № 757-р Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков приступил к исполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении.

В КМУ отметили, что до сих пор он работал директором Департамента ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. На этой должности занимался вопросами развития атомной энергетики Украины, в частности занимался сооружением централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.

До этого, Плачков работал заместителем директора по инвестициям и перспективного развития государственной компании "НАЭК "Энергоатом".

Ранее обязанности председателя Госатомрегулирования выполнял Борис Столярчук.

Украинские Национальные Новости

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