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Плачкова призначено головою Держатомрегулювання

Плачкова призначено головою Держатомрегулювання

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням призначив головою Держатомрегулювання Григорія Плачкова. Про це повідомляє прес-служба КМУ, передає УНН.

"1 листопада 2017 року відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 757-р Голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков приступив до виконання своїх обов’язків", - йдеться у повідомленні.

У КМУ зазначили, що дотепер він працював директором Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. На цій посаді займався питаннями розвитку атомної енергетики України, зокрема опікувався спорудженням централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні відчуження.

До цього, Плачков працював заступником директора з інвестицій та перспективного розвитку державної компанії "НАЕК "Енергоатом".

Раніше обов'язки голови Держатомрегулювання виконував Борис Столярчук.

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