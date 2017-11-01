Плачкова призначено головою Держатомрегулювання

"1 листопада 2017 року відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 757-р Голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков приступив до виконання своїх обов’язків", - йдеться у повідомленні.

У КМУ зазначили, що дотепер він працював директором Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. На цій посаді займався питаннями розвитку атомної енергетики України, зокрема опікувався спорудженням централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні відчуження.

До цього, Плачков працював заступником директора з інвестицій та перспективного розвитку державної компанії "НАЕК "Енергоатом".

Раніше обов'язки голови Держатомрегулювання виконував Борис Столярчук.