Пхеньян сообщил о военных учениях под руководством Ким Чен Ына
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил проведением учений "ударных средств большой дальности". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Находясь на командном пункте, высший руководитель Ким Чен Ын дал указание начать учения", - проинформировало северокорейское государственное информагентство ЦТАК.
По информации госагентства Северной Кореи, учения прошли успешно, их целью названа проверка "способности оборонных подразделений быстро реагировать".
ЦТАК не указало, об оружии какого типа идет речь - в сообщении избегались такие слова, как "ракета" или "снаряд".
Напомним, в четверг Северная Корея запустила снаряды неопознанной модели в восточном направлении из западного региона к северу от Пхеньяна. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
КНДР запустила снаряды "из провинции Северный Пхёнан в восточном направлении сегодня в 16:30", говорится в сообщении комитета.
Запуск прошел через пять дней после того, как Пхеньян выпустил несколько снарядов ближнего радиуса действия в Японское море.
В апреле лидер КНДР Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны.