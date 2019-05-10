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Пхеньян повідомив про військові навчання під керівництвом Кім Чен Ина

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин керував проведенням навчань "ударних засобів великої дальності". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Перебуваючи на командному пункті, вищий керівник Кім Чен Ин дав вказівку почати навчання", - поінформувало північнокорейське державне інформагентство ЦТАК.

За інформацією держагентства Північної Кореї, навчання пройшли успішно, їх метою названа перевірка "здатності оборонних підрозділів швидкого реагування".

ЦТАК не вказав, про зброю якого типу йде мова - в повідомленні уникали такі слова, як "ракета" або "снаряд".

Нагадаємо, у четвер Північна Корея запустила снаряди неопізнаної моделі у східному напрямку з західного регіону на північ від Пхеньяна. Про це повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

КНДР запустила снаряди "з провінції Північний Пхенан в східному напрямку сьогодні о 16:30", йдеться в повідомленні комітету.

Запуск пройшов через п'ять днів після того, як Пхеньян випустив кілька снарядів ближнього радіусу дії в Японське море.

У квітні лідер КНДР Кім Чен Ин провів раптову перевірку військ протиповітряної оборони.

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