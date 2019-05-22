Пхеньян назвал экс-вице-президента США Байдена слабоумным из-за критики руководства КНДР

“Высказывания бывшего вице-президента США Байдена являются заблуждениями слабоумного человека, который лишен элементарных человеческих качеств, — подчеркивается в статье. — Не случайно, что по поводу выдвижения его кандидатуры (на пост президента США) постоянно говорят, что на него не стоит возлагать надежды, добавляя при этом насмешку, что он является дураком с низким IQ (уровнем интеллекта)”.

Как отмечает ЦТАК, “бывший вице-президент США Байден, охваченный жаждой власти, стал неосмотрительным и неразумным”. По мнению авторов комментария, кандидат в президенты США от Демократической партии во время одного из своих недавних предвыборных выступлений “разразился риторикой, клевещущей на высшее руководство КНДР”. В связи с этим информационное агентство КНДР напомнило о наиболее известных оплошностях американского политика, которые стали поводом для насмешек над ним в США.

“При всем при этом, он занимается самовосхвалением, называя себя самым популярным кандидатом в президенты, — подчеркивают авторы комментария. — Этого достаточно для того, чтобы рассмешить кошку”.

Напоминаем, КНДР направила протест в ООН в связи с арестом своего судна властями США.