Пхеньян назвав екс-віце-президента США Байдена недоумкуватим через критику керівництва КНДР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. ЗМІ КНДР назвали колишнього віце-президента США Джо Байдена безрозсудною людиною з низьким інтелектом у зв’язку з його недавніми наклепницькими висловлюваннями на адресу керівництва КНДР. Про це повідомило в середу Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) в коментарі під заголовком “Сноб, позбавлений елементарних людських якостей”, передає УНН.

“Висловлювання колишнього віце-президента США Байдена є помилками недоумкуватої людини, яка позбавлена елементарних людських якостей, — підкреслюється в статті. — Не випадково, що з приводу висунення його кандидатури (на посаду президента США) постійно говорять, що на нього не варто покладати надії , додаючи при цьому насмішку, що він є дурнем з низьким IQ (рівнем інтелекту)”.

Як зазначає ЦТАК, “колишній віце-президент США Байден, охоплений жагою влади, став необачним і нерозумним”. На думку авторів коментаря, кандидат в президенти США від Демократичної партії під час одного зі своїх недавніх передвиборних виступів “вибухнув риторикою, що обмовляють вище керівництво КНДР”. У зв’язку з цим інформаційне агентство КНДР нагадало про найбільш відомі помилки американського політика, які стали приводом для глузувань над ним в США.

“При всьому при цьому, він займається самовихвалянням, називаючи себе найпопулярнішим кандидатом в президенти, — підкреслюють автори коментаря. — Цього достатньо для того, щоб розсмішити кішку”.

Нагадуємо, КНДР направила протест в ООН у зв’язку з арештом свого судна владою США.

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