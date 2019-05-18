КНДР направила протест в ООН у зв'язку з арештом свого судна владою США

У листі наголошується, що "США зробили незаконний і неприпустимий акт, захопивши торгове судно КНДР і відбуксувавши його до архіпелагу Американське Самоа, який є американським колоніальним володінням, під приводом, що це судно порушило положення внутрішнього американського законодавства".

"Цей акт відчуження майна ясно показав, що Сполучені Штати дійсно є гангстерської країною, якій взагалі немає справи до міжнародного права", - підкреслив постпред КНДР при ООН.

На думку корейської сторони, дії США на міжнародній арені, засновані на внутрішньодержавному законодавстві, згідно з резолюцією 62-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, визначаються як незаконний акт, який суперечить статуту ООН і міжнародного права.

"Суверенна держава ні в якому разі не може бути об'єктом юрисдикції іншої країни - це загальнопоширений принцип міжнародного права", - підкреслюється в листі.

Представник КНДР також пояснив, що на торгове судно КНДР поширюється суверенітет країни, якій воно належить, у зв'язку з чим дії США по його захопленню "є посяганням на суверенітет народної республіки, що грубо порушує Статут ООН". "Генеральний секретар ООН повинен вжити екстрених заходів і тим самим зробити внесок у стабілізацію ситуації на Корейському півострові і довести справедливість ООН", - резюмує в листі постпред КНДР при ООН.

Нагадаємо, раніше Міністерство юстиції США повідомило про арешт суховантажу КНДР Wise Honest за звинуваченням в порушенні міжнародного режиму санкцій, що діє проти республіки. Американська влада стверджує, що дане судно здійснювало поставки вугілля з КНДР в інші країни, що заборонено резолюціями Ради Безпеки ООН. Суховантаж Wise Honest водотоннажністю понад 17 тисяч т є одним з найбільших суден КНДР.

Адміністрація США порушила у даній справі цивільний позов в суді Південного округу штату Нью-Йорк, в рамках якого американська влада домагаються конфіскації суховантажу.