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КНДР направила протест в ООН в связи с арестом своего судна властями США

КНДР направила протест в ООН в связи с арестом своего судна властями США

Киев  •  УНН

 • 9266 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в котором выражается протест в связи с недавним захватом торгового судна народной республики властями США. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает УНН.

В письме отмечается, что "США сделали незаконный и недопустимый акт, захватив торговое судно КНДР и отбуксировав его к архипелагу Американское Самоа, который является американским колониальным владением, под предлогом, что это судно нарушило положения внутреннего американского законодательства".

"Этот акт отчуждения имущества ясно показал, что Соединенные Штаты действительно являются гангстерской страной, которой вообще нет дела до международного права", - подчеркнул постпред КНДР при ООН.

По мнению корейской стороны, действия США на международной арене, основанные на внутригосударственном законодательстве, согласно резолюции 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, определяются как незаконный акт, который противоречит уставу ООН и международного права.

"Суверенное государство ни в коем случае не может быть объектом юрисдикции другой страны - это общераспространенный принцип международного права", - подчеркивается в письме.

Представитель КНДР также пояснил, что на торговое судно КНДР распространяется суверенитет страны, которой оно принадлежит, в связи с чем действия США по его захвату "является посягательством на суверенитет народной республики, грубо нарушает Устав ООН". "Генеральный секретарь ООН должен принять экстренные меры и тем самым внести вклад в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове и доказать справедливость ООН", - резюмирует в письме постпред КНДР при ООН.

Напомним, ранее Министерство юстиции США сообщило о арест сухогруза КНДР Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, действует против республики. Американские власти утверждают, что данное судно осуществляло поставки угля из КНДР в другие страны запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН. Сухогруз Wise Honest водоизмещением более 17 тысяч т является одним из крупнейших судов КНДР.

Администрация США возбудила по данному делу гражданский иск в суде Южного округа штата Нью-Йорк, в рамках которого американские власти добиваются конфискации сухогруза.

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