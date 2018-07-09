Полузащитник сборной Украины стал игроком венгерского клуба

Между “Шахтером” и “Ференцварошем” заключено арендное соглашение. Срок действия не разглашается.

В прошлом сезоне “Ференцварош” занял второе место в чемпионате Венгрии, которое дало ему право сыграть в квалификации Лиги Европы. В рамках этого турнира венгры уже 12 июля дома примут “Маккаби” из Тель-Авива.

Добавим, что в сезоне 2017/18 24-летний украинец провел 17 поединков в составе “Шахтера”, в которых отметился двумя голами.