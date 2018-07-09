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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 54654 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106421 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127801 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135112 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170965 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153985 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141592 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118346 просмотра

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Полузащитник сборной Украины стал игроком венгерского клуба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Полузащитник сборной Украины Иван Петряк ближайший сезон проведет в составе венгерского “Ференцвароша”, информирует УНН со ссылкой на сайт венгерского коллектива.

Между “Шахтером” и “Ференцварошем” заключено арендное соглашение. Срок действия не разглашается.

В прошлом сезоне “Ференцварош” занял второе место в чемпионате Венгрии, которое дало ему право сыграть в квалификации Лиги Европы. В рамках этого турнира венгры уже 12 июля дома примут “Маккаби” из Тель-Авива.

Добавим, что в сезоне 2017/18 24-летний украинец провел 17 поединков в составе “Шахтера”, в которых отметился двумя голами.

Украинские Национальные Новости

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