Полузащитник сборной Украины стал игроком венгерского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Полузащитник сборной Украины Иван Петряк ближайший сезон проведет в составе венгерского “Ференцвароша”, информирует УНН со ссылкой на сайт венгерского коллектива.
Между “Шахтером” и “Ференцварошем” заключено арендное соглашение. Срок действия не разглашается.
В прошлом сезоне “Ференцварош” занял второе место в чемпионате Венгрии, которое дало ему право сыграть в квалификации Лиги Европы. В рамках этого турнира венгры уже 12 июля дома примут “Маккаби” из Тель-Авива.
Добавим, что в сезоне 2017/18 24-летний украинец провел 17 поединков в составе “Шахтера”, в которых отметился двумя голами.