Півзахисник збірної України став гравцем угорського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Півзахисник збірної України Іван Петряк найближчий сезон проведе у складі угорського “Ференцвароша”, інформує УНН з посиланням на сайт угорського колективу.
Між “Шахтарем” і “Ференцварошем” укладена орендна угода. Термін дії не розголошується.
У минулому сезоні “Ференцварош” посів друге місце в чемпіонаті Угорщини, яке дало йому право зіграти у кваліфікації Ліги Європи. У рамках цього турніру угорці вже 12 липня вдома приймуть “Маккабі” з Тель-Авіва.
Додамо, що в сезоні 2017/18 24-річний українец провів 17 поєдинків у складі “Шахтаря”, в яких відзначився двома голами.