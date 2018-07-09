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Півзахисник збірної України став гравцем угорського клубу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Півзахисник збірної України Іван Петряк найближчий сезон проведе у складі угорського “Ференцвароша”, інформує УНН з посиланням на сайт угорського колективу.

Між “Шахтарем” і “Ференцварошем” укладена орендна угода. Термін дії не розголошується.

У минулому сезоні “Ференцварош” посів друге місце в чемпіонаті Угорщини, яке дало йому право зіграти у кваліфікації Ліги Європи. У рамках цього турніру угорці вже 12 липня вдома приймуть “Маккабі” з Тель-Авіва.

Додамо, що в сезоні 2017/18 24-річний українец провів 17 поєдинків у складі “Шахтаря”, в яких відзначився двома голами.

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