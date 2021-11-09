Полузащитник сборной Украины об игре с боснийцами: нам нечего терять

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По мнению Зубкова “желто-голубым” нечего терять, и команде надо сыграть более агрессивно.

“Приятно увидеться со всеми ребятами, пообщаться с ними. И, конечно же, мы будем готовиться к серьезной игре. В первом матче с Боснией и Герцеговиной нам немного не хватило, чтобы одержать победу. Теперь нам нечего терять, поэтому будем более навязчивыми, агрессивными в атаке и организованными в обороне. Сейчас у нас будет контрольный поединок с Болгарией, который можно рассматривать как тренировку с повышенной ответственностью, что даст нам много для подготовки к матчу с боснийцами”, — подчеркнул Зубков.

Дополнение

Матч между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится 16 ноября на стадионе “Билино Поле” в городе Зеница.