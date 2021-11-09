Півзахисник збірної України про гру з боснійцями: нам нема чого втрачати

Цитата

На думку Зубкова, "жовто-блакитним" нема чого втрачати, і команді треба зіграти більш агресивніше.

"Приємно побачитися з усіма хлопцями, поспілкуватися з ними. І, звичайно ж, ми будемо готуватися до серйозної гри. У першому матчі з Боснією і Герцеговиною нам трохи не вистачило, щоб здобути перемогу. Наразі нам нема чого втрачати, тому будемо більш настирливими, агресивними в атаці та організованими в обороні. Зараз у нас буде контрольний поєдинок із Болгарією, який можна розглядати як тренування з підвищеною відповідальністю, що дасть нам багато для підготовки до матчу з боснійцями", - підкреслив Зубков.

Доповнення

Матч між збірними Боснії та Герцеговини та України відбудеться 16 листопада на стадіоні "Біліно Поле" у місті Зеніца.