Полузащитник Малиновский помог "Генку" обыграть конкурента в чемпионате Бельгии

Полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе своей команды и сыграл полный поединок, который хозяева выиграли со счетом 1:0. Зато хавбек молодежной сборной Украины Валерий Лучкевич просидел весь поединок в запасе гостей.

Таким образом, имея в активе 25 пунктов, “Генк” занимает пятую строчку в турнирной таблице. К лидеру соревнований “Брюгге” клуб отстает на 12 баллов.

Добавим также, в нынешнем сезоне Малиновский провел в составе “Генке” 35 матчей, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.